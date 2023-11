A tres meses de que su breve romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo llegara a su final, Coco Sily volvió a apostar al amor, de la mano de una mujer ajena al medio de la cual prefirió no dar detalles.

Lo que habría hecho el conductor y actor fue darle un sutil palito a Caramelito, a quien tampoco nombró en la nota que le dio a Intrusos.

“Estoy enamorado. Estoy muy contento, feliz. Es nuevo. Nos estamos conociendo desde hace poco tiempo. Es un regalito del universo”, dijo Coco, con una enorme sonrisa.

Tratando de preservar el vínculo, Sily agregó: “No quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme. Soy muy cabulero. Y porque no es del medio. Quiero cuidarla. No quiero contar detalles”.

Sin hacer mención directa a Cecilia Carrizo, el actor lanzó una llamativa frase tras la desilusión sentimental que sufrió con Caramelito: “Dios cierra una ventana y abre una puerta siempre”.

“Dios cierra una ventana y abre una puerta siempre”, dijo Coco a tres meses de separarse de Caramelito.

Con el corazón contento, Sily finalizó: “Estoy muy feliz de volver a tener una oportunidad, de estar con alguien tan luminoso como ella. Me hace mucho bien. Es algo nuevo y muy inesperado”.

COCO SILY HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE CECILIA “CARAMELITO” CARRIZO

El 4 de agosto, a poco más de un mes de hacer público el romance con Caramelito, Coco Sily confirmó la ruptura.

Cecilia volvió con su exmarido y padre de sus hijos, Damián Giorgiutti.

El encargado de comunicar los sentimientos de Sily tras la separación fue Oscar González Oro en Nosotros a la Mañana.

“Coco me puso ‘te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida’”, expuso el Negro Oro en su paso por el programa de eltrece.