Elina Fernández confirmó que a dos años de haberse casado por el Registro Civil con Eduardo Costantini ya tienen lista la gran fiesta con la que sueñan desde hace tiempo. Si bien no quiso contar cuándo será la celebración, reveló que ya tienen hasta reservado el salón.

“Vamos a hacer la boda que nos quedó pendiente, pero no ahora por la situación difícil del país. La vamos a hacer muy pronto, pero quiero que sea una sorpresa, va a tener un significado de por qué ese año”, contó, muy ilusionada, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Ya tenemos reservado el lugar, está todo listo, él ya tiene traje y yo no el vestido porque me iba a casar con uno de Jorge Ibáñez, pero su mamá donó todo al Museo del Traje”.

Acto seguido, añadió que ya están avanzados en la organización de la fiesta. “Ya tenemos reservado el lugar, está todo listo, él ya tiene traje y yo no el vestido porque me iba a casar con uno de Jorge Ibáñez, pero su mamá donó todo al Museo del Traje, que me pareció fabuloso porque va a quedar en la historia del país, pero yo me pongo cualquier vestido”, sumó, relajada.

TODOS LOS DETALLES SOBRE LA BODA DE ELINA Y EDUARDO

¿Dónde se celebrará la boda? “En el hotel Alvear donde nos casamos por civil, va a hacer algo que nunca existió en ese hotel... Todo lo que hacemos tiene un significado. Por qué esa fecha y por qué ese año”, reveló la modelo.

¿Y qué vestido lucirá? “No definí mi vestido todavía, por eso que te contaba del vestido de Jorge... En su última colección en París me dijo que quería que usara un vestido de él, pero el vestido es lo de menos, lo importante es la celebración de la vida y quiero que vayan todos”, explicó.

Antes de cerrar, habló de una posible luna de miel. “Eduardo me propuso casamiento el 8 de diciembre y él tenía todo preparado, yo le doy esa libertad, que disfrute de la vida y sea feliz, lo dijimos cinco días antes del civil y no sabemos si haremos un viaje después de la boda.... Va a haber varias sorpresas y que sea lo que Dios quiera”, cerró, contenta por lo que viene.