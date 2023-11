Estefi Berardi se convirtió en la única panelista de eltrece en participar de dos programas de la emisora de Constitución cuando debutó la semana pasada pegó el salto de Ciudad Magazine con Mañanísima, trabajo que complementa con Poco correctos.

En medio de tanto trabajo, Estefi visitó Entre Nos (Net), donde le contó a Tomi Dente que su madre es una persona que la “bancó” desde que empezó sus clases de danza, hasta la actualidad, en la que se ha convertido en “su mejor amiga, que la escucha y la aconseja”.

Estefi Berardi (Foto: Captura eltrece)

“Mi mamá me esperaba en el auto a la salida del colegio con la vianda para que coma y entre después a la escuela de danzas. Todo eso fue un re sacrificio, y no me arrepiento, pero por ahí me perdí de momentos de ocio”, recordó la entrevistada.

Leé más:

Estefi Berardi y Majo Martino se sacaron chispas en el debut de Mañanísima en eltrece: “Me molestó”

ESTEFI BERARDI Y UN TREMENDO EXABRUPTO AL REFERIRSE A SU RELACIÓN CON SU MAMÁ

“Mi familia me apoyó siempre, y les dio miedo cuando me vine para acá. Les dio miedo, pero me apoyaban igual, y ahora están re contentos”, dijo Estefi, que definió a su mamá Claudia “como una de sus mejores amigas”.

“La llamo todas las mañanas. Me levanto a las 7 ahora y digo ‘la única que me va a atender es mi mamá, porque a esa hora todos duermen. Y hablo todos los días y le cuento todas mis cosas, porque ella me escucha con toda la paciencia y me aconseja”, contó.

Sin embargo, cuando Dente le preguntó qué tan demostrativa es con su mamá, ella no anduvo con vueltas. “Soy una mie… No es que me cuesta, pero tampoco soy re cariñosa. Normal, cuando me voy, beso y abrazo y ya está”, explicó Estefi.

Leé más:

Picante encontronazo de Paula Varela con Estefi Berardi al aire: “Yo no soy Yanina”