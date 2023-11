Yao Cabrera sorprendió a sus fans al contar que, tras haberse alejado de YouTube, la plataforma de video que lo hizo famoso, inició un emprendimiento con el que le va bárbaro. ¿De qué vive actualmente? De instalar aires acondicionados. De hecho, a través de sus stories, promocionó sus servicios haciendo hincapié en que no duden en pedirle presupuesto.

En este contexto, reveló cómo surgió su proyecto. “Empecé a estudiar un curso paralelo en la cuarentena para instalar y arreglar aires acondicionados. En el último tiempo, decidí reanudarlo... Mi tío me contó la plata que ganaba haciendo esto, en una pasada levantó cien mil pesos en una sola persona”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Una persona que no es conocida te cobra 15 mil pesos solo para la consulta, yo cobro 100 mil pero solo la consulta. Para instalarte el aire y hacer un trabajo completo te cobro 500 mil pesos y nos sacamos una foto después. El otro día le cobré a uno 300 mil porque era cambiarle el gas nada más, la gente queda contenta porque voy yo”.

YAO CABRERA ESTÁ RECORRIENDO ARGENTINA CON SU EMPRENDIMIENTO

Antes de cerrar, Yao remarcó que él es más caro porque, además de instalar el aire, ofrece sacarse una foto con el cliente, que suelen ser personas que lo siguen desde YouTube.

“Me han llamado de Formosa, estuve ahí la semana pasada y también en Misiones, lo que hago es agendar los pedidos por provincias, así en mi visita hago todo lo que me pidieron. Yo me aburrí de la polémica y lo controversial, tengo barba y gorra, maduré. Le puedo dar un puesto de trabajo a cada persona de mi familia y eso me hace sentir bien, yo decidí cambiar, te caigo a tu casa por 500 lucas”, cerró, canchero.