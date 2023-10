La semana pasada en Bailando 2023 Zaira Nara renunció de forma indeclinable al jugoso sueldo que cobraba por participar del streaming del ciclo por sentirse herida a raíz de los polémicos dichos de Coti Romero y Charlotte Caniggia; y tras el aguante de Paula Chaves, ahora se sumó Lourdes Sánchez.

Pese a que Marcelo Tinelli hizo un fuerte descargo sobre la renuncia de la modelo, que fue muy criticado en los medios por la falta de empatía hacia ella frente a las agresiones de las dos participantes, la esposa de su productor general hizo su descargo en Estamos Okey.

Todo comenzó cuando Lourdes habló sobre sus cruces con Coti Romero y reconoció que ella misma habla mal de algunos compañeros, y le reprochó a Laurita Fernández la ocasión en la que “le robó un audio y lo publicó” en el que tenía palabras poco agraciadas hacia ella.

LOURDES SÁNCHEZ BANCÓ A ZAIRA NARA TRAS SU RENUNCIA AL BAILANDO 2023

“Le tuve que pedir disculpas, aunque no quería, porque era un audio privado, pero me vi obligada a hacerlo; y esto es lo mismo. No podés repetir lo que escuchás”, explicó Lourdes, que señaló que “no está bueno”.

“Quizá con eso de querer hacerse la picante o tener un rebote, no estuvo bien porque del otro lado está Zaira, que es madre, que por ahí, no sé, lo ve su nena (Malaika) que ya es grande y lee que su mamá ‘llegó por chupar p…’”, agregó Sánchez.

En este punto, Pampito le preguntó a Lourdes si se ponía del lado de Zaira en su decisión de renunciar al ciclo. “Yo creo que sí. Algunos dicen que exageró Zaira, pero yo en esta la banco”, sentenció Lourdes.

