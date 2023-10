Georgina Barbarossa vivió un momento de gran incomodidad con un joven que se postuló para entrar a Gran Hermano 2023.

La conductora de A la Barbarossa le dio la oportunidad a Joaquín de que se luzca, ya que había contado que le gustaba hacer reír a la gente. Pero el postulante derrapó con lo que él calificó como “chiste negro”.

Si bien el joven anticipó que lo que iba a decir era inapropiado. Sin embargo, fue incitado a que remate “la humorada” y terminó siendo calificado de “racista”.

GEORGINA BARBAROSSA UBICÓ EN VIVO A UN POSTULANTE PARA GH

Postulante a GH 2023: -Tengo 19 años. Soy Joaquín y vengo de Rosario. Quiero entrar y romperla. Jugar como nadie. Estoy estudiando y hago video en las redes. Hago videos de humor. Intento hacer reír.

Robertito Funes Ugarte: -¿Haceme reír?

Georgina Barbarossa: -Es tu oportunidad…

Postulante: -Me pongo nervioso.

Georgina: -Ya así no entrás.

Postulante: -Perdón a la gente, pero no puedo hacerte reír ahora… Miren mis videos…

Georgina: -¡Gordo, dale! Un chiste de Jaimito, cualquier cosa.

Postulante: -Yo me sé todos chistes de humor negro.

Georgina: -Es acá y ahora. ¡Ya!

Postulante: -Yo tengo 5 manzanas. Gerardo me roba 3. ¿De qué color es Gerardo?

A la Barbarossa: -Silencio.

Postulante: -No me animo... Pero yo lo avisé.

Georgina: -Contá otro.

Postulante: -¿No lo completo? No me dejan completarlo.

Georgina: -Bueno, terminá.

Postulante: -Yo tengo 5 manzanas. Gerardo me roba 3. ¿De qué color es Gerardo?

Pía Shaw: -¿De qué color es?

Postulante a GH: -Y, blanco, porque si fuese negro se robaba todo.

Georgina: -Decile que ni se presente.

Lío Pecoraro: -Tenía razón en no querer hacerlo.

Robertito: -No, ese tipo de chistes no. Podés hacer humor negro, pero no con eso.

Georgina: -No, Robert, no.

La Tora: -Él lo avisó.

Georgina: -Es que eso no se puede. ¿Y la inclusión?

Analía Franchín: -Eso no es humor negro. Es racismo.

Georgina: -Está mal, mi amor. Estamos hablando de inclusión. O sea que este chiste, gordo, te fuiste al carajo. Te fuiste al pasto. No va. Yo que vos pensaría muy bien qué decir y qué hacer en Gran Hermano.