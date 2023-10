El futbolista de la Selección Argentina, Alejandro “Papu” Gómez, dio positivo en un control antidoping. Pocos días después, se conoció que será sancionado con dos años de suspensión. Acto seguido, el jugador de fútbol hizo un fuerte descargo en Instagram.

“Hola amigos, bueno, acá, recién terminé de entrenar... Como ya todos saben, fui sancionado por un control antidoping, antes del Mundial di positivo de una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente en una noche en la que a mi hijo más chico le agarró un ataque de tos...”, explicó, mirando a cámara.

“Y bueno, obviamente, estoy triste y arrepentido, fue un accidente doméstico. Pero bueno, después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre traté de ser un ejemplo adentro y fuera de la cancha, creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo”, sumó, visiblemente afectado.

PAPU GÓMEZ HABLÓ DE SU POSIBLE RETIRO ADELANTADO

“No me quiero retirar de esta manera, no quiero que mi carrera termine así... Creo que no me lo merezco, lo que más deseo es volver a la cancha, a entrenar con mis compañeros... Y nada, acá, dándole batalla, voy a seguir entrenando solo. Ojalá que mis abogados puedan solucionar todo el tema, fuerte abrazo, gracias por el apoyo y los mensajes de cariño”, sentenció, triste.