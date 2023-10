El cumpleaños de 15 de Indiana Cubero no resultó ser la oportunidad que esperaba Nicole Neumann para cerrar la grieta con su hija, y, por el contrario, la nena celebró íntimamente con Fabián Cubero y Mica Viciconte y algunas amigas en un bowling, aunque antes almorzó con su mamá.

En Intrusos fueron en busca de Fabián Cubero y Mica Viciconte para consultarles al respecto y mientras que el futbolista no se mostró, por lógicas razones, muy dispuesto a hablar, su pareja hizo algunas declaraciones, aunque sin referirse directamente a las involucradas.

“Todo tranqui”, dijo la panelista de Ariel en su salsa respecto al festejo del cumple de Indiana, aunque por lo demás anunció: “No voy a decir absolutamente nada”. “No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma”, se justificó.

MICA VICICONTE HIZO UN LLAMADO A ESCUCHAR LA VOZ DE INDIANA CUBERO

“Hice un posteo sobre el día de la madre y se me quejaron también. Una no puede poner absolutamente nada”, justificó su silencio Viciconte. Respecto a si puede hacer algo al respecto para restablecer relación entre Nicole e Indiana, Mica aseguró que “No es algo que me involucre a mí”.

Sin embargo, se animó a dejar una reflexión sobre este conflicto familiar que la toca de cerca. “A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tiene voz. A veces también hay que escuchar”, explicó.

Finalmente, Mica ironizó sobre la posibilidad de ser invitada al casamiento de Nicole y Manu Urcera. “No tengo ninguna invitación de casamiento. Ah, sí tengo una de (Fernando) Colombo para el 11 de noviembre y tengo el casamiento de una amigad de Mardel. Dos casamientos tengo”, cerró.

