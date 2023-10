Luego de que varios famosos hablaran por primera vez de los problemas que tuvieron en términos de salud mental, Celeste Cid también se hizo eco del tema y dio su opinión en una profunda nota.

“En primer lugar, me parece muy bienvenido que todas estas cosas se charlen, se mencionen y se pongan sobre la mesa. Eso ya es un montón. Después, hay que ver qué se hace con eso. Me parece que es un poco lo que se está pidiendo ahora. La ley existe, lo que pasa es que son cosas que tienen que ser reformuladas y actualizadas, es mucho el trabajo”, comenzó diciendo la actriz en una nota que le dio a Socios del Espectáculo.

Foto: Captura (eltrece)

Además, habló de su experiencia personal: “A mí me pasó por un tema de salud que tuve hace muchos años que, viéndolo de adentro y del otro lado, lo que ves es que no hay acompañamiento de la familia, no hay educación. Entonces, muchas veces, los seres queridos no saben qué tiene que hacer, hay mucha soledad también y son historias que siempre tienen dolor”.

“Entre el dolor, la soledad, el no tener información; generalmente, termine en un ciclo de repeticiones. Es un montón detectar el problema, pero después hay que ver qué se hace con eso. Estar pensando en estas cosas está bueno que pase. La exposición es terrible en muchos sentidos. Hay una parte que está buena que son las redes y la conectividad que te permite estar acá y en la China, en el mismo momento, a través de un teléfono. Eso está buenísimo, como hay un acercamiento que esta bueno”, continuó.

Y cerró: “Después hay otro acercamiento que es totalmente perjudicial que antes imprimías una foto y la veías chica y ahora la podés agrandar entonces te empezás a ver poros que no tenés, arrugas que no le importan a nadie y encima está tan puesta la mirada en el otro que es terrible”.

CELESTE CID CONFIRMÓ SU NOVIAZGO CON ABRIL SOSA Y SUS AMIGAS LE MANDARON TIERNOS MENSAJES

Celeste Cid confirmó su romance con Abril Sosa (su nombre es Miguel Adolfo), con quien ya había viajado a Uruguay. La actriz escribió “Me gusta mucho esa peli” y compartió fotos en Mar del Plata junto al músico en su cuenta oficial de Instagram.

De inmediato, sus amigas le hicieron llegar mensajes de amor con emojis de corazones.

La primera fue Marcela Kloosterboer y le siguieron Zaira Nara, Julieta Nair Calvo, Inés Estévez y Violeta Urtizberea. Por su lado, Abril reposteó en su cuenta una de las imágenes: “Quedarnos en un día eterno. C”, escribió él.