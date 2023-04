Las fotos de Celeste Cid con el músico Abril Sosa que despertaron fuertes rumores de romance

Luego de que casi un año atrás Celeste Cid anunciara su separación del realizador audiovisual Iván Pierotti, con quien mantuvo una historia de amor por cuatro años, las fotos de la actriz con el músico Miguel Sosa –más conocido como Abril- despertaron fuertes rumores sobre su nuevo estado sentimental.

Así lo reflejó la cuenta de Instagram @gossipeame que muestra a Celeste y Abril muy cómplices y abrazados en un free shop: “La no noticia. Justo hablábamos ayer de éste romance. Celeste Cid y Abril Sosa, el baterista de Catupecu Machu, hace instantes en el Buquebus llegando a Montevideo muy ‘in love’”, se puede leer sobre su publicación.

Abril fue baterista de Catupecu Machu entre 1995 y 2002 -grabó el emblemático Cuentos Decapitados, disco icónico de la banda liderada por los hermanos Fernando y Gabriel Ruiz Díaz-y el año pasado regresó al país pero también a formar parte de la nueva reencarnación de la banda.

Más sobre este tema Celeste Cid se separó de Iván Pierotti tras cuatro años de amor: "Estoy sola y muy bien"

Por su parte, Sosa tambien dejó huella de su estadía en el país vecino con Celeste en sus redes sociales: "Lunes. El día de la luna. 23:18 pm", escribió en la imagen en la que se la ve a Cid muy sonriente, y que acompañó con un emoji de un corazoncito rojo.

¿Qué pasa entre Celeste Cid y Abril Sosa?

Fotos: Capturas de Instagram Stories

PROFUNDA REFLEXIÓN DE CELESTE CID CUANDO CUMPLIÓ 37 AÑOS

No es la primera vez que Celeste Cid comparte con sus seguidores sus sensaciones al cumplir un nuevo año de vida. Y esta no fue la excepción. Sin tapujos a la hora de volcar sus sentimientos, la actriz recibió los 37 y relató cómo se siente en esta nueva etapa.

“Justo en mi horario de cumple: 12.05. Hoy se festeja; más allá de ser un día especial, vienen siendo años muy especiales; me siento agradecida. Cuánto se dijo acerca de que las mujeres a los 20 están en su ‘mejor momento’. Cuánto hemos cargado, ¿no?”, comenzó diciendo Celeste en Instagram, en un posteo de enero de 2021.

“(¿El ‘mejor momento’ de alguien se mide en la medida de cuán objeto consumible sea? Una vez más esa presión pisándonos la cabeza y el alma). No extraño nada mis ‘veintis’, era una bola de interrogantes tratando de hacer pie, observando un mundo que me parecía girar demasiado rápido”, agregó.

"ME SIENTO ASÍ: DESPIERTA. CON MENOS PRISA POR LLEGAR Y MÁS FELICIDAD DE ESTAR. ATENTA A DEJAR QUE ME SORPRENDA UNA FLOR, UN ATARDECER, UNA LUNA COMPLETA O UNA TORMENTA DE NIEVE EN OTRO PAÍS". G-plus

Además, reveló cómo se manejaría de tener esta sabiduría en aquella época: “Hoy me abrazaría y me diría ‘Sí. Estamos en un mundo que gira demasiado rápido, no sos vos la extraña, está bien que algunas cosas te parezcan raras, y está bien que no quieras acostumbrarte a eso’”.

“Cumplo 37, la cosa se pone cada vez mejor, más allá de los contextos o, quizá, ‘por’ esos contextos que son quienes nos impulsan, cambian y mantienen despiertos. Me siento así: despierta. Con menos prisa por llegar y más felicidad de estar. Atenta a dejar que me sorprenda una flor, un atardecer, una luna completa, una tormenta de nieve en otro país, pero que un poco también es mía. Y tuya... no importa donde vivas. Hay algo mágico en el sólo hecho de existir, deseo regalarme no olvidarlo”, cerró, a flor de piel.