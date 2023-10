A casi tres años de la explosiva pelea con Nico Vázquez, Stefano “Yeyo” De Gregorio dejó entrever en sus redes sociales la reconciliación al subir una foto de Tootsie, obra que protagoniza su colega.

Días después, el joven actor y actual participante de Bailando 2023 habló con el notero de Intrusos, Alejandro Guatti, y reveló quién dio el primer paso para limar asperezas.

YEYO DE GREGORIO HABLÓ DE LA RECONCILIACIÓN CON NICO VÁZQUEZ

Alejandro Guatti: -Yeyo, te reconciliaste con Nico Vázquez. Fuiste al teatro a verlo. ¿Cómo fue todo?

Yeyo de Gregorio: -Ya hace unos meses que está todo bien. Con semejante espectáculo, no podía no subir una historia. Y dije ‘ya fue. Que se sepa’.

Guatti: -Te llamó él. ¿Por qué no nació de vos llamarlo?

Yeyo: -Me llamó él de la nada. “Hola, Yeyo”. “Sí”. “Nico Vázquez”. Y dije “¿qué pasó? Me mandé una cagada o ¿qué dijeron?”. Lo volví a escuchar a él. Nico fue mi mejor dupla, mi mejor compañero, tanto arriba del escenario como en las novelas. A mí me encantaba trabajar con él, aprendí un montón con él. Y te juro, estaba mal con esto...

Guatti: -¿Cuál fue el motivo de él para llamarte?

Yeyo: -Fue re humano. Me dijo que hace años lo venía pensado. Y es mutuo. Me dijo “enano, saquemos el personaje, saquemos el Instagram, saquemos la obra, la ficción. Saquemos todo. Pasó esto, yo me la mandé en poner que eras una mala persona. Yo no pienso eso y te quiero pedir disculpas. Ahora, vos, enano, me saliste con los tapones de punta, en un momento en el que nosotros a nivel familiar no estábamos bien”. Yo eso no lo sabía. Y me arrepiento. Yo al padre de Gime (Accardi) lo conocía y era un fenómeno. Ellos estaban pasando una situación muy delicada con la salud del padre. Y yo ahí metí el tweet, en plena pandemia. Le pedí disculpas por eso y porque no pienso que son mala gente, ninguno de los dos.

ESCANDALOSOS TWEETS DE YEYO DE GREGORIO CONTRA NICO VÁZQUEZ

En 2020, Yeyo escribió picantes tweets sobre Nicolás Vázquez, su colega y excompañero en Casi Ángeles, luego de verlo en un video hablando amorosamente de Agustín Sierra, que estaba participando en el Cantando.

“A romperla. ¡Vamos, Cachete! ¡Vamos, Rochi! ¡Vamos, Inbal! Lo mejor para ustedes”, le dijo Nico a Sierra, alentándolo.

Del otro lado de la pantalla, De Gregorio descolocó con su picante arremetida contra Vázquez: “El ‘vamos cachete’ del caretón ese lo fue todo... Mamá cómo les gusta el show”.