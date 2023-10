Si bien dio muestras de las increíbles vacaciones que pasó en Brasil junto a su novio, Matías Palleiro, y Momo –el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo- Jimena Barón compartió con sus seguidores el mal momento que pasó a su regreso.

“Hoy Momo tenía colegio, pero al parecer, no fue porque el vuelo de ayer fue bravo. Hubo tormenta, duró casi una hora más porque tuvimos que esquivarla”, escribió Jimena en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Yo entré en pánico, tomé esa pastilla que te relaja. Hice negocios con Dios tipo ‘si no me muero, tal cosa’. No me morí. Ahora tengo que cumplir”, agregó, dejando en claro el nivel de susto que atravesó en pleno vuelo.

“Sigo medio dopada y Momo se ve que no fue al colegio porque tenía que despertarlo y ocuparme, pero que no fue posible en mi estado”, cerró Jimena, quien eligió terminar de recuperarse antes de seguir con sus actividades habituales y las de su familia.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

EL PROFUNDO POSTEO DE JIMENA BARÓN, ENAMORADA DE MATÍAS PALLEIRO

Luego de compartir con sus seguidores en varias oportunidades lo feliz que se siente desde que apostó al amor junto a Matías Palleiro, Jimena Barón volvió a abrir su corazón en las redes.

“A mí, con la edad, me dejaron de resultar tan atractivas las diferencias y me empezaron a seducir las coincidencias”, comenzó diciendo la mamá de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, en Instagram Stories.

“Un compañero con el que compartís y coincidís, trae mucha paz y armonía”, agregó, en referencia al hombre que logró conquistarla. Y cerró, emotiva: “Es fácil. Y lo fácil y sencillo, ahora me resulta lo más hermoso”.