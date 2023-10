Facundo Arana sufrió una cruel enfermedad en su adolescencia que casi le impide desarrollarse como músico, actor e historietista, pero pudo superarla con ayuda de su familia, y de Betiana Blum que le ayudó a dar un importante giro a su vida, como reveló en Entre nos.

En el ciclo que conduce Tomi Dente por Net TV, Betiana le dejó un emotivo mensaje al actor. “Facundo, sabes que te amo…tu cerebro, tu carrera artística, tu familia hermosa que has creado, esos animales divinos que tenés, esa vida sana hermosa e inspiradora, te amo con todo mi corazón”, dijo.

Tras destacar el talento y el don de bien de la primera actriz, Facundo recordó cómo fue su primer encuentro con ella en medio de su enfermedad. “Había pasado una cosa muy loca…yo estaba con un linfoma, en un momento bastante delicado”, recordó.

“Estaba en el taller donde mi mama le daba masajes a Betiana, y ella llega a atenderse con mi mamá, y le pregunta: ¿Quién está detrás de la puerta?’ Detrás de la puerta del estudio en el que mi tío pinta, él era pintor y yo estaba dibujando”, agregó Arana.

Leé más:

Facundo Arana le dedicó un conmovedor posteo a su hija India por sus 15 años: “Qué orgullo ser tu papá”

CÓMO FUE EL DÍA EN QUE BETIANA BLUM LE CAMBIÓ LA VIDA A FACUNDO ARANA

Tras recordar que Betiana le pidió a su mamá conocerlo y lo que eso significaba en ese momento de su vida. “No todo el mundo quiere abrir esa puerta y Betiana abrió esa puerta, y yo estaba del otro lado, cuando la veo aparecer yo me sorprendo”, señaló.

“En ese momento yo no miraba a los ojos, me daba mucha vergüenza todo porque era muy muy tímido y ella me dice: ‘Me dice tu mamá que estudias teatro’. El año anterior yo había parado de estudiar y Betiana me dice: ‘Quiero que vengas a estudiar conmigo’”, agregó Facundo, que contó que aceptó y fue parte de esas clases cuando su salud se lo permitió.

“Año 1993, febrero, me llama Betiana y me dice: ‘Canal 13 está buscando actores, bailarines, cantantes y músicos. Estás preparado ¡Andá y presentáte’ y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Era la primera vez que me iba a presentar en un casting, no lo había hecho nunca”, detalló, antes de relatar un hecho que lo termino de maravillar.

“Había tocado 10 meses en el subte, voy al casting y quedo para Canto Rodado. El autor vivía justo arriba donde yo tocaba el subte y él me había visto y bueno… La magia que tiene el arte que si lo querés explicar, es como querer todo el tiempo atrapar a un colibrí, no se puede, y ocurrió esa magia cuya chispa prendió Betiana en su modo hada”, cerró el actor.

Leé más:

Facundo Arana quebró en llanto al reencontrarse con la hija de un amigo fallecido: “Murió de un aneurisma”