Un momento a pura emoción se vivió en PH Podemos hablar cuando Facundo Arana fue sorprendido por Loli, una joven que junto al actor contó la profunda historia que los une. El actor recordó a Cali, uno de sus mejores amigos, que lo acompañó cuando tuvo cáncer y murió de un aneurisma sin saber que iba a ser padre de la mujer que fue al piso del ciclo de Andy Kusnetzoff.

“No sabía que su novia iba a ser mamá de esta belleza, su novia que yo le había presentado. Éramos amigos y resulta que él nunca supo. O sea, su cuerpo, su alma acá nunca supo”.

El actor rompió en llanto al encontrarse con la joven y recordó el lazo de amor que los une. “El papá de Loli y yo somos íntimos amigos desde nuestro nacimiento porque nuestras mamás son íntimas amigas de toda la vida. Mi amigo me llevó a los 15 años a estudiar teatro, yo no tenía ni idea de nada, él era un escritor magnífico y yo quería dibujar, entonces él escribía y yo dibujaba, y me acompañó y se afeitó la cabeza cuando yo tuve mi cáncer”, rememoró.

Súper conmovido, contó la importancia de Cali. “Él me llevó junto con la gente más importante de mi vida a lo largo de una enfermedad de la que solo no vas a salir nunca jamás en tu vida, nunca. Importa más un abrazo que el tratamiento, y los médicos mismos te lo dicen. Bueno, él estuvo ahí y lo logramos y yo me recuperé del cáncer y él se murió de un aneurisma”, relató, sensibilizado.

Foto: Captura de TV

FACUNDO ARANA FUE SORPRENDIDO POR LA HIJA DE CALI, UN ÍNTIMO AMIGO QUE FALLECIÓ

“Lo que él no supo, aunque por supuesto que lo sabe porque su alma que es mucho más sabia que todo lo que hay en el mundo, era que su novia iba a ser mamá de esta belleza y es su novia que yo le había presentado. Éramos amigos y resulta que él nunca supo. O sea, su cuerpo, su alma acá nunca supo”, contó.

“Yo te lo juro que para aquellos que creemos con toda nuestra alma en el alma podés creer tranquilamente. Yo te lo digo. Yo lo vi. Yo sé. Y esta personita maravillosa está a lo largo de la vida mereciendo mucho más de lo que yo le he dado u ofrecido y está siempre ahí presente”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas.

“Es la presencia de la amistad, es la encarnación de la resiliencia, de quien mira adelante y dice ‘la vida es bella y merece ser vivida’. Tiene un compañero a su altura, a la altura de su grandeza y ahora dos nietos maravillosos”, destacó.