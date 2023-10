Una fuerte acusación contra la familia de Lautaro Martínez salió a la luz en las últimas horas que señala que el futbolista y su esposa, Agustina Gandolfo, habrían cesanteado a la niñera de su hija, Milagros Lizzola (27) a raíz de que no podía continuar trabajando a raíz de una dura enfermedad que finalmente le causó la muerte en enero de 2023.

La familia de la joven viajó a Italia y demandó a Lautaro y a Agustina, que deberán pagarles a los padres de Lizzola “una indemnización equivalente al menos a 15 meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales” a instancias de la Justicia laboral de Milán.

Milagros Lizzola, a la derecha, era la niñera de Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. (Foto: Instagram @lautaro10.fans)

Según pudo recabar la Justicia italiana, Milagros dejó de trabajar el 22 de mayo de 2022 a raíz de la cruel enfermedad que padecía, y la pareja decidió despedirla el 10 de julio de ese año debido a que no podía reintegrarse a su trabajo.

Leé más:

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, explotó furiosa contra la familia de la niñera que murió

LA MADRE DE LA EXNIÑERA DE LAUTARO MARTÍNEZ CONTÓ POR QUÉ DEMANDARON AL FUTBOLISTA

Cuando se viralizó la noticia de la condena, Agustina hizo un posteo en sus redes explicando su punto de vista del caso, y contó que les pagó los pasajes a los padres de Milagros para que viajen a Italia a verla tras “convencerlos” de que debían cuidar de ella, y los acusó de querer sacarles dinero aprovechándose de la situación de su hija.

“Lo primero que quiero decir es que en el posteo (…) dice que nosotros iniciamos acciones legales después de la muerte de Milagros y fue ella la que decidió llevar esto a la Justicia ante la imposibilidad de diálogo, que se cortó de un momento al otro, y antes de morir nos pidió que continuáramos”, señaló Laura en A la tarde.

Lautaro Martínez deberá indemnizar a la familia de la niñera. Por: instagram

Laura reconoció que Agustina les pagó los pasajes de avión y que viajó con los padres de la mendocina a Italia, y explicó cuál era el principal reclamo de Milagros que ellos continuaron luego de su muerte.

Leé más:

“No opinen del cuerpo ajeno”: la advertencia de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, tras ser mamá

LA MADRE DE LA EX NIÑERA DE LAUTARO MARTÍNEZ Y AGUSTINA GANDOLFO EXPLICÓ CUÁL ERA EL RECLAMO DE LA JOVEN

“Cuando Milagros llevaba más de un mes internada, comenzó a averiguar con lo que sería el ANSES de Italia y les pidió que le mantuvieran el contrato así ella cobraba un seguro por unos meses hasta que pudiéramos volver a Argentina porque ella tenía medicina prepaga”, agregó Laura.

“Ahí le dijeron que ya habían hablado con los abogados y, o renunciaba en ese instante y le pagaban lo que se debía o esperaba a los 45 días del contrato, pero lo iba a cobrar en agosto y ahí cortaron la comunicación”, agregó Laura, que contó que resultó imposible repatriar a Milagros dado que tenía catéteres en su vientro debido a una perforación intestinal.

“Milagros estuvo lúcida en todo momento, pero no se la podía trasladar. Esta chica (por Agustina) me pedía ‘Te la tenés que llevar porque acá se queda sin trabajo, sin vivienda y sin nada’ y no podíamos trasladarla por su condición porque era muy riesgoso”, sentenció.

“Nosotros continuamos el juicio a pedido de ella, que quería que el dinero quede para sus hermanos; y nosotros nunca le faltamos el respeto a esa familia. Ahora salgo a hablar porque es demasiado lo que se dice”, agregó Laura antes de quebrarse en vivo.