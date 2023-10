En el centro de la polémica por el escándalo político que afronta su exmarido, Martín Insaurralde, Jésica Cirio se refugia en la intimidad de su hogar, lejos del ruido mediático, de las poses y de las cámaras.

Así se mostró recientemente la conductora de La Peña de Morfi en una foto que subió a su red social, a cara lavada, sin una pincelada de maquillaje y con un look de entrecasa, con el que dejó espiar un poco de su cotidianidad, en estos días agitatos.

En la imagen se puede ver el significativo tatuaje que Jésica tiene en el antebrazo, que comparte con quien era su marido, Martín Insaurralde.

“Ama por siempre, vive hoy”, reza la frase que tanto Cirio como Insaurralde grabaron en su piel.

JÉSICA CIRIO ROMPIÓ EN LLANTO EN VIVO AL HABLAR DE MARTÍN INSAURRALDE

Después de dar una entrevista en El Noticiero de la Gente, Jésica Cirio tuvo la oportunidad de hablar a corazón abierto en La Peña de Morfi. Georgina Barbarossa le hizo punzantes preguntas sobre el escándalo político que atraviesa Martín Insaurralde y terminó llorando.

“¿Cuándo viste todas esas imágenes qué sentiste?”, indagó la actriz y conductora sobre las imágenes del dirigente político con Sofía Clerici en Marbella.

“Sentí que todo el resto había sido mentira. Lo que viví todos esos años fue… Muy frustrante. Una traición”, contestó Cirio, superada por la emoción, entre lágrimas.

Seria, Barbarossa continuó: “Me imagino el dolor de sentirte engañada y estafada. También una estafa moral de sentir que estabas con un hombre que gastó fortunas. ¿De dónde lo sacó?”.

Movilizada, Jésica expresó: “Fue muy triste y muy duro. Sentí que fue una traición porque ya no sé nada. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer algo que no era así, ya no sé qué pensar”.