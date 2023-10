En un ping-pong de preguntas y respuesta a los que se sometieron Nico Cabré, Nicolás Scarpino, Fredy Villarreal y Jorge Suárez en Noche al Dente –el programa que conduce Fer Dente por América- el actor fue sorprendido por sus compañeros de Los mosqueteros del rey, la obra que se presenta en el Teatro Astral.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó que grupo quién era “el más cabrón”. Fue entonces que, sin dudarlo, todos (Cabré inclusive) mostraron la paleta con la foto de Nico impresa.

Ante esto, el ex de Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a su hija Rufina, se defendió, entre risas: “No, igual todavía no me enojé. Pero soy el que dice ‘¡no, ésto chicos, no!”, lanzó, al aire.

Tras escucharlo, Scarpino tomó la palabra: “No, pero ¿sabés que es lo bueno? Nico se inmola por el resto”, expresó. Y el presentador cerró: “Yo soy de los Cabré. Soy el que alza la voz y cuando te das vuelta, el resto te dice ‘gracias’. Y vos decís, ‘la próxima decilo vos’”.

LAS DULCES PALABRAS DE NICO CABRÉ DEDICADAS A LA CHINA SUÁREZ

Una vez más, Nicolás Cabré dejó en claro la gran relación que mantiene con Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a su pequeña, Rufina, de 10 años.

“Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos (con la China). Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino. Me da mucha alegría que así sea”, remarcó el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a cómo logra con la China dividir su tiempo entre sus proyectos laborales y la crianza de su niña, Cabré detalló: “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué, y lo comparte y lo vive con nosotros. Entiende que es un poco así”.

Por último, el entrevistado cerró con unas profundas palabras para su hija: “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice. No me sorprende cómo es, me enseña mucho. Sí me sorprende las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”.