Con aparente entereza y visible dolor, Magalí Tajes compartió con sus seguidores de Instagram que su padre, Alfredo, había muerto.

Días después, la influencer, escritora y psicóloga contó que su papá se quitó la vida. “Mi papá falleció la semana pasada. Para mí es importante decirlo. Mi papá se quitó la vida, no fue algo natural. Lo decidió y lo respeto”, dijo Magalí en el conmovedor video que subió a su red social.

Y continuó: “Tengo muchas preguntas en este momento, pero también tengo mucha claridad y me siento tranquila, también. En algún punto”.

“Muchas cosas de esto pertenecen a mi esfera privada y no me interesa hacerlas públicas. Pero sí me interesa no hacer de cuenta que esto no pasó. Tomo la vida con esto. La vida es esto también”, reflexionó Tajes.

EL VALIOSO MENSAJE DE MAGALÍ TAJES TRAS LA TRÁGICA DECISIÓN DE SU PAPÁ

En medio del dolor, Magalí Tajes le habló a su comunidad virtual y destacó la importancia de pedir ayuda a tiempo y no desatender la salud mental.

“Desde mi lugar quiero comunicar lo importante que es la salud mental, lo importante que es saber pedir ayuda, lo importante que es tener una red, sanar cosas que uno tiene atragantadas. Lo importante que es estar abierto”, expresó.

Y agregó: “Esto me pasó en medio del proceso de escribir un libro... Pero no desconfío de la potencia de la vida, no desconfío de que la vida siempre nos cuida y que siempre pasa lo mejor, aunque lo mejor parece una bosta”.

MAGALÍ TAJES HABLÓ DEL ABANDONO QUE SUFRIÓ DE SU PADRE

En Arde la vida, uno de sus libros, Magalí Tajes le dedicó un fuerte capítulo a su padre, Alfredo Tajes, en el que lo definió como Voldemort. Y explicó el por qué.

En el texto, la influencer, psicóloga y psicóloga contó que sufrió el abandono de su papá a los 11 años. Alfredo desapareció de su casa e hizo una nueva vida, lejos de ella, dejando importantes deudas.

Doce años después, Magalí se reencontró con su papá y con el correr del tiempo sanaron heridas.

ALFREDO TAJES TUVO UNA MISIÓN SOLIDARIA EN LA VIDA

El padre de Magalí Tajes fue recordado por medios mendocinos (provincia que adoptó como propia pese a haber nacido en Buenos Aires) como un hombre de un gran corazón y muy solidario.

Alfredo fue el creador de Rafaela Ayuda, proyecto con el que intentó ayudar a los que más necesitaban en el plano de la salud, desde la donación de sillas posturales, gestionar turnos médicos y colaborar con insumos, barbijos, en pandemia.