Desde que estalló el escándalo que involucra a Martín Insurralde y Sofía Clerici, de vacaciones juntos en Marbella, las redes sociales reflejaron la polémica. Noelia Marzol desde X, antes llamada Twitter, reflexionó sobre los insultos que recibió la exconejita de Playboy e hizo una contundente defensa.

“Pueden bandearme todo el domingo. Seguiré pensando que el corrupto es él y la señorita no merece el agravio. Y sí. Ovarios gigantes. Sabía lo que hacía publicándolo. Lo que se generaría”.

“Trola, groncha, puta, gato, topo… ¡guau! Para mí es una mujer con unos ovarios gigantes que, por el motivo que sea, nos mostró lo que aparentemente muchos sabían y miraban para otro lado. ¿La atacan y menosprecian? Rarísimo enfoque. Sinceramente, ¿piensan que ella carece de discreción?”, se despachó la figura de Sex.

La actriz fue cuestionada con agravios y palabras a pura misoginia por su apoyo a la modelo, pero ella fue concreta. “El que le paga con los impuestos nuestros es el que está haciendo cualquiera”, señaló, cruzándose con un usuario de la red social.

NOELIA MARZOL DEFENDIÓ A SOFÍA CLÉRICI POR EL ESCÁNDALO CON MARTÍN INSAURRALDE

Unas horas después, Noelia salió a responderle a los insultos que tuvo. “Pueden bandearme todo el domingo. Seguiré pensando que el corrupto es él y la señorita no merece el agravio. Y sí. Ovarios gigantes. Sabía lo que hacía publicándolo. Lo que se generaría. Y sí, es discreta. Si eso es lo único que vimos, lo es. Putearla a ella no cambia lo asco de este señor”, lanzó.

“Y relájense los fanáticos y trolls. No opiné desde lo político. Sea del partido que sea mi postura es la misma. Ocúpense mejor del debate de hoy. Me voy a tomar sol. Besos y buen domingo”, arrojó, molesta.

“Por mí que haga lo que quiera con su culo… No voy a bardear a alguien por eso. Ahora, si es chorra, corrupta, cómplice o cometa algún tipo de delito, desearé que sea juzgada. Pero por lo otro no me calentaría. Sigue siendo el tema el señor, no ella”, aseveró.

