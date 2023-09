Luego de que la noticia sobre la muerte de Silvina Luna impactara en los medios, muchas voces se alzaron para dar su opinión al respecto. Y en su caso, Romina Gaetani también compartió una profunda reflexión en Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Mentiría si digo que no le doy mucha bolilla al cuerpo. Lamentablemente, este sistema nos pone –sobre todo a nosotros que estamos frente a la cámara y siendo mujer, más aún- un peso que es el doble o triple”, comenzó diciendo la actriz.

“Mentiría si digo que no le doy mucha bolilla al cuerpo”.

En cuanto al paso del tiempo, la entrevistada se sinceró en vivo: “No me molesta nada envejecer. Esto es vivir. Envejecer es vivir y está bueno. Y siendo actriz, bienvenido sea”, lanzó. Y agregó: “Está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse bótox”.

“Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”, añadió, sobre cómo se maneja en las redes.

“Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones”.

Por último, Gaetani recordó a la modelo: “Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón. Si hoy tuviera una hija o a alguien para aconsejar, le diría ‘mirá, no nos hagamos nada. Ya está’. Cuanto más naturales ves a las personas, decís ‘bienvenido sea’”.

FERNANDO BURLANDO DIO DETALLES DEL INFIERNO QUE VIVIÓ SILVINA LUNA

Luego de conocerse los datos preliminares de la autopsia que se le realizó a Silvina Luna con el objetivo de encontrar un nexo causal entre su deceso y el material que le inyectó Aníbal Lotocki cuando la operó más de una década atrás, Fernando Burlando dio detalles del calvario que sufrió la modelo en sus últimos años de vida.

“Silvina se quejaba muchísimo del dolor en la columna y en su pierna. Y en la autopsia se ve la bestialidad que se hizo sobre ella después de que le aplicaran un material duro de 11, 4 centímetros y aproximadamente 3 ó 4 centímetros, que estaba directamente apoyado en el ciático”, comenzó diciendo el letrado de Silvina en una nota que dio a LAM.

“Silvina se quejaba muchísimo del dolor en la columna y en su pierna. Y en la autopsia se ve la bestialidad que se hizo sobre ella después de que le aplicaran un material duro de 11, 4 centímetros y aproximadamente 3 ó 4 centímetros, que estaba directamente apoyado en el ciático”.

“Juro que a veces descreía de este dolor y lo digo lamentándolo porque a veces cuando te dicen ‘me duele acá’, decís ‘¿che, no estará exagerando un poco?’. Y no, ¡no exageraba! Era una bestialidad lo que tenía Silvina en ese ciático y lo que le generó, no solo dolor en lo físico, sino en lo intelectual por las incapacidades que se generaron a partir de eso”, agregó.

“Se constata en la historia clínica el tormento que sufría y que vivía Silvina Luna porque tomaba más de 10 medicamentos por día, mas allá de la diálisis”.

Y continuó: “En esta operación de autopsia ya se empieza a hablar de los granulomas y de todo lo que generaron esos granulomas. Se constata en la historia clínica el tormento que sufría y que vivía Silvina Luna porque tomaba más de 10 medicamentos por día, más allá de la diálisis”.

“Eso no es salud para nadie por más de que esos medicamentos traten de salvarte la vida, no se habla de salud cuando una persona tiene que estar más pendiente de los horarios de recepción de un medicamento que de su propia vida. Y así vivió Silvina durante muchísimos años”, cerró Burlando, tajante.