Hace un mes y medio la Mona Jiménez preocupó a sus fanáticos cuando tuvo que ser operado de urgencia por un problema cardiológico por el que le pusieron un stent. Ya recuperado, el cantante dio un móvil a Intrusos donde contó cómo su vida estuvo en riesgo.

“Tuve miedo de no salir más”.

“Ahora apenas llegó a Córdoba me hacen análisis para ver cómo estoy. Tuve dos operaciones en 15 días, o sea me salvé dos veces. La Juana me llevó a una guardia una hora antes de que se me rompa el vaso”, relató, en el ciclo de Flor de la Ve.

“Me quedaron los dos litros de sangre al costado. Una telita me sostuvo para llegar a la clínica para que me abrieran y me limpien. Si explotaba eso, no estoy acá. Se me hubiera metido en todos los órganos”, contó, impresionando a todos.

LA MONA JÍMENEZ RELATÓ CÓMO CASI MUERE POR UN PROBLEMA GÁSTRICO

“Me hicieron unas radiografías y cuando me ven me dijeron que era urgente la cirugía. Ahí nomás me sacaron el vaso, me limpiaron”, aseguró, mientras tomaba con humor cómo está hoy.

“Yo no tenía una herida, ni un punto en mi cuerpo, y ahora la panza parece como si me hubieran pegado tres tiros. Y acá estamos”, aseveró, mientras

