En medio de los nervios y la adrenalina por hacer bien su performance en Bailando 2023 junto a su partenaire, Fiorella Giménez, Luciano “el Tirri” (el primo del conductor) contó con el aliento de Cande Tinelli y su pareja, Coti Sorokin.

“Lo veo muy bien, muy enfocado”, analizó el cantante ante la pregunta del presentador. A su turno, Cande prefirió no hacer comentarios y esperar a disfrutar de la coreografía que presentó el equipo.

Pese a que no superó las expectativas del jurado (integrado por Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino), El Tirri mantuvo un desopilante ida y vuelta con su primo en vivo.

EL TIRRI MANDÓ AL FRENTE A MARCELO TINELLI AL REFERIRSE A SU SOLTERÍA

Luciano “El Tirri” mandó al frente a su primo, Marcelo Tinelli, al hablar de esta nueva etapa en la vida del conductor tras separarse de Guillermina Valdés.

“Marcelo, separado, es libre como el viento; no tiene que consultar nada”, había lanzado El Tirri, contundente, en una nota que dio en junio pasado a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, el entrevistado también se mostró muy feliz por la convivencia con el presentador: “Volvimos a sentirnos más chicos y jóvenes. Ahora que es CEO me manda mensajes diciendo ‘te extraño’”, confesó.

“A mí, Marcelo en pareja también me gusta, pero hoy Marcelo es libre como el viento, y me manda mensajes de la nada para ir a comer a un lugar, para viajar, para todo. No tiene que consultar nada, es espontáneo”, remarcó.

Y sobre su participación en el Bailando, cerró: “A mí me encanta el programa. Todavía no me designaron bailarina, pero creo que esta vez buscan a alguien que se baile todo, que la tenga muy clara”.