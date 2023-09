La internación de Maxi Giudici tras un supuesto intento de suicidio a fines de la semana pasada, llevó a otros ex participantes de a contar sus anécdotas dentro y fuera de la casa, y Ainelén Thevenon aseguró haber vivido Gran Hermano un calvario en la casa más famosa.

Como Flamante panelista de Siempre primicias, la odontóloga de 35 años aseguró que creía que “íban a tener un acompañamiento psicológico y no que les iban a dar dos pastillas y los iban a mandar a casa a dormir tranquila”.

“Cuando vos salís del reality te tienen encerrada en un hotel para que estés aislada 24 horas, te desconectan la televisión, no te dejan ver a nadie, con la ansiedad que te generaba eso”, contó la panelista del ciclo de ExtraTV.

LAS GRAVES DENUNCIAS DE AINELÉN THEVENON CONTRA LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO 2016

En ese sentido, la panelista recordó que las redes sociales no perdonaban a los participantes del reality, con los que descargaban su furia. “Los haters me deseaban que se me muera mi familia, que a mi sobrino le agarre cáncer, porque veían mis fotos con él”, recordó

“No estamos preparados para eso, y la producción se lavaba las manos, te dicían ‘Bueno, es tu red social’. Y a nosotros había que cuidarnos, y lo estamos viendo ahora, recientemente con Maxi, con Coti, con Holder, y con todos los ex Gran Hermano”, analizó.

“Le pedí a la producción acompañamiento psicológico porque te paga dos mangos, y ahí me vio Juan que es el psicólogo autorizado de Gran Hermano, que me dio dos pastillas que no tomé, porque soy profesional de la salud y tengo el criterio de no tomar algo que no sé de dónde sale”, explicó, Ainelén, que contó que a raíz de su participación su madre dejó de hablarle.

