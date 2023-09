A pocos días de que L-Gante fuera liberado de la DDI de Quilmes, admitió que vivió una historia de amor con Wanda Nara cuando ella atravesó una crisis de pareja con Mauro Icardi por su affaire con China Suárez.

Instalada en Estambul, Turquía, con su marido y sus hijos, la conductora de MasterChef reaccionó muy picante a los dichos del cantante de cumbia 420. Cantó a cámara un picante tema y escribió parte de la letra, ¿dedicada a L-Gante?

“Que te la pasás hablando de mí, que no podés superar”.

En el clip que Wanda compartió a través de sus stories de Instagram se la puede escuchar interpretando una canción mientras mira desafiante a la cámara frontal de su celular.

“Que te la pasás hablando de mí, que no podés superar”, cantó y, para que no quedaran dudas de lo que siente, escribió. ¿Teléfono para el artista?

L-GANTE HABLÓ DE SU ROMANCE CON WANDA NARA

“Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara Báez (con quien tiene a su pequeña, Jamaica) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, comenzó diciendo el músico en una entrevista que dio al programa Cross Over (Vorterix).

“Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”, agregó L-Gante, dejando en claro que mantuvo una breve historia de amor con Wanda, quien en la actualidad se reconcilió con Mauro Icardi, su esposo y padre de sus hijas Francesca e Isabella.

Tras escucharlo, el conductor quiso ahondar más en este tema: “¿Hablaste con Wanda?”, consultó. Y el entrevistado cerró, fiel a su sinceridad: “¿Al salir (de la cárcel)? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto, re de 10″.