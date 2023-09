Elegida por las marcas de moda como por la televisión, Pampita cuida al detalle todo lo que viste. Según contó en LAM, cada aparición suya es producto del trabajo de estilistas, peluqueros y maquilladores y fuera de los estudios fue súper sincera sobre cómo se relaja de tanta producción.

“Yo salgo tan zaparrastrosa que la gente no me reconoce en la calle”.

“Yo me siento en el camarín hecha un desastre, en jogging. Hoy no dormí nada, venía hecha bolsa y tengo un equipo tan hermoso y talentoso. Prepararme me lleva 40 minutos”, le contó a Ángel de Brito, minutos antes de arrancar en Bailando 2023.

“Tratamos que los looks sean muy distintos de un día a otro, no sé si la gente se da cuenta”, comentó, sobre el cuidado que tiene en cada aparición en el show de Marcelo Tinelli.

Foto: Instagram

PAMPITA SE SINCERÓ SOBRE SU LOOK “ZAPARRASTROSO” PARA SU VIDA DIARIA

La modelo, que llevaba el pelo recogido en una larguísima cola de caballo y un vestido ceñido, negro y largo, contó sus claves… ¡con un frase a pura honestidad brutal!

“Nunca repetimos y tratamos de no repetir ni el make up, ni el pelo en todo el año. Se complica porque después ya no sabemos qué hacer. Empezaremos a hacer locuras más adelante”, aseguró, divertida.

Sin embargo, en su vida diaria está muy alejada de como aparece en pantalla. “Yo salgo tan zaparrastrosa que la gente no me reconoce en la calle”, soltó, risueña.