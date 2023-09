Luego de tres meses detenido en la DDI de Quilmes, el cantante L-Gante fue liberado y, a los pocos días, dio una conferencia de prensa en la que apuntó muy fuerte contra Alejandro Cipolla, quien fue su abogado durante su detención hasta que decidió reemplazarlo.

“Había que ponerse serio y trabajarlo bien, porque fue algo que yo no sentía culpa dentro mío. Mi libertad estaba en juego. El cambio de abogado fue decisión mía y del equipo. Nunca se va a tomar una decisión por encima de nadie”, sentenció L-Gante, con total claridad.

Además, elogió a Diego Storto, el letrado a quien sumó tras haber desplazado a Cipolla. “Gracias a él, a mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación”, cerró el cantante de cumbia 420, muy agradecido por el trabajo de Storto. ¿Qué dirá Cipolla?

L-GANTE HABLÓ SOBRE WANDA NARA Y MARCELO TINELLI TRAS SALIR DE PRISIÓN

“No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Contacto no tuve, pero sí estaba hablando. La mejor, no estamos en una relación ni nada”, confirmó Elián Valenzuela frente a la prensa.

Sin embargo, el cantante se mostró decepcionado por no haber recibido ningún mensaje de Marcelo Tinelli. “Nada. Ni una señal. No hay respuesta, no sé qué decir”, dijo, aunque se cuidó de manchar la imagen del conductor: “Igual un groso Tinelli”, señaló.

Asimismo, L-Gante dio a entender que podría retomar su relación con Tamara Báez, que lo acompañó con firmeza durante todo este tiempo, y hasta instruyó a su abogado para que represente al papá de su hija.

“Con Tamara estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jami vea a los padres juntos, quizás no como pareja”, dijo, y elevó las expectativas con otras frases prometedora. “Cuando sea posible quizás volveremos”, agregó.