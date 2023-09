Vicente, el hijo de Elizabeth “La Negra” Vernaci con una de su exparejas, Martín Bonaventti, cumplió 21 años y su mamá le obsequió un conmovedor posteo en Instagram que enterneció a sus seguidores.

“Cada 11 de septiembre me pregunto cómo era la vida sin vos... Seguí todos tus sueños, sé feliz. Te amo... ¡21!”, le escribió La Negra a su querido hijo, al pie de inéditas fotos actuales y otras retro, que ilustran los momentos más felices vividos juntos en estos últimos años.

Horas más tarde, la conductora compartió el festejo de cumple de su hijo. ¿Qué hicieron? La Negra organizó una cena en La Cabrera con el cumpleañero y su papá, Martín. “Mirá qué lindo pibe hicimos”, le escribió a su ex, al pie de las imágenes de lo que fue el cumple en familia en el restaurante. ¡Felicidades!

FILOSA CRÍTICA DE NAZARENA VÉLEZ TRAS LA POLÉMICA ACTITUD DE LA NEGRA VERNACI EN LA RADIO

Nazarena Vélez fue contundente con su crítica al aire después del escándalo que generó la actitud de la Negra Vernaci en su programa de radio.

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, sentenció la panelista de LAM, dejando en claro sus sensaciones después de ver las impactantes imágenes con el enojo de la conductora.