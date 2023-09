China Suárez, súper fanática de River Plata desde chiquita, asistió a una cena solidaria que organizo la Fundación River junto a su querido hermano, Agustín. Además de impactar son su look total black, la actriz subrayó lo agradecida que se siente con las autoridades del club por siempre tenerla en cuenta.

“Feliz de estar acompañando a River Plata y Fundación River con mi hermano Agustín. Deje el link en stories para donar. Gracias por todo lo que hacen y por tenerme en cuenta siempre”, expresó China, muy agradecida, al pie de las fotos que ilustran lo mucho que disfrutó el evento junto a Agus.

“Qué lindo haber vivido esto con vos. River es nuestra infancia, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestras tardes eternas descalzos jugando en el patio al fútbol, aunque siempre me mandaran al arco. Papá, hoy no tocó sentarnos en la mesa con Enzo, el ídolo de RIver del que tanto nos hablabas, esta noche no tuvo precio”, cerró China, muy dulce, al pie de un video de su hermano divirtiéndose en el evento que jamás olvidarán.

¿QUÉ LUCIÓ CHINA EN LA CENA SOLIDARIA DE RIVER PLATE?

China lució un vestido strapless súper ceñido al cuerpo de color negro con una “cola” traslúcida estilo sirena. Además, sumó unas sandalias también oscuras y de taco altísimo.

Para que la prenda se luciera a pleno, se recogió el pelo y apostó por un make up natural. ¡Diosa!