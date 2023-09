Alexander Caniggia le dedicó a su hermana, Charlotte Caniggia, un cariñoso mensaje tras el debut de la modelo en la pista del Bailando 2023. Luego de que ella relatara a corazón abierto la distancia que tomaron sus padres tras haberse separado, su hermano le obsequió dulces palabras.

“La sis (hermana) Charlotte, top, top, top... Rompiste todo, sis... Estoy orgulloso de vos. Te amo, hermana”, le dijo Alex a Charlotte en Twitter, junto a un montón de cariñosos emojis, horas después de que ella remarcara que sueña con que Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia la llamen para decirle que se sienten muy orgullosos de ella.

“Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, había dicho, sincera y visiblemente afectada. ¡Tiene aguante!

EL CONFLICTO FAMILIAR DE LOS CANIGGIA

“Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales. Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada...”.

“No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años”, reflexionó Charlotte en diálogo con Marcelo Tinelli.