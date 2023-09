La crudeza con que Stefanía Xipolitakis explicó qué sustancia le habría inyectado Aníbal Lotocki en el cuerpo fue brutal, y al mismo tiempo derribó un debate respecto de los argumentos con los que se defiende el polémico médico.

“En la primera biopsia que me hicieron se rompió la aguja de lo duro que era el material. La segunda vez sí me la pudieron hacer”, arrancó el miércoles por la noche frente a la mansión del esteticista en San Isidro.

“Tuve que investigar por dos lados. Por el médico, que salía inflamación, un producto extraño. Y en el otro salió que lo que tengo es polímero industrial. Dejen de hablar de metacril, que si está o no aprobado (por la Anmat). Es polímero industrial”, continuó.

“Dejen de hablar de metacril, que si está o no aprobado (por la Anmat). Es polímero industrial”.

En ese punto, Stefy enfatizó: “Es la resaca del metacril, es lo que sobra del plástico. Somos la basura de un plástico nosotros”.

“Es un plástico para hacer tableros de autos y dientes postizos. Lo tengo adentro y no lo pedí. Es cemento mezclado con líquido. Te queda como lechoso, mi hermana vio cómo lo preparaba”, cerró en llanto Stefy, la hermana menor de Vicky Xipolitakis.

CUÁNDO COMENZÓ A SOSPECHAR STEFANÍA XIPOLITAKIS DE ANÍBAL LOTOCKI

Querellante en la causa en la que Aníbal Lotocki fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por lesiones leves, Stefanía Xipolitakis se había alarmado unos años después de pasar por las manos del médico.

“Yo nunca supe lo que me puso. Hasta que empecé a sentir dolor y vi la primera vez que Silvina Luna empezó a hablar en televisión de su problema. Dije ‘este es el que me operó a mí’. Me comuniqué con él y empezó a obviar mis preguntas”, relató conmovida.

“Me comuniqué con él y empezó a obviar mis preguntas””

Entonces, aclaró cómo Lotocki evadía precisar cómo había sido la intervención: “Me daba vueltas”.

Al final, Stefi Xipolitakis fue contundente con Aníbal Lotocki: “Hace lo que quiere con tu cuerpo cuando estás dormido”.