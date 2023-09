El domingo por la tarde, Aníbal Lotocki salió por primera vez de su mansión en Olivos y se enfrentó a un hombre, que llegó a su domicilio para abuchearlo y acusarlo de “asesino”, a tres días de la muerte de Silvina Luna.

El notero de Intrusos, Gonzalo Vázquez, registró las fuertes imágenes del cirujano pidiéndole a la policía que controle el disturbio. En ese marco, Lotocki fue increpado por el vecino y él le respondió con insultos.

Su pareja, María José Favaron, también reaccionó enfuriada por los escraches y culpó a la prensa por los ataques vecinales.

LA FURIA DE ANÍBAL LOTOCKI, REPUDIADO POR UN HOMBRE EN SU CASA

“Este tipo estuvo tirando todas estas cosas en mi casa”, le dijo el cirujano a los efectivos policiales que custodiaban su mansión.

Con bronca, el hombre le respondió: “¡No tenés cara, hermano! ¡No tenés cara!”.

“¿Qué cara? Este tipo está tirando cosas a mi casa”, se defendió Lotocki.

Sin lograr calmar la situación: “Pero vos sos un asesino. ¡Matás gente! ¿Cómo me hablás así, como si no pasara nada? ¡Matás gente! No tenés cara”.

“Está la policía, ¡pedazo de gil!”, le contestó Aníbal Lotocki al hombre, ingresando a su casa con su pareja, ignorando por completo el dolor del sujeto en cuestión y sin hacer mención a la muerte de Silvina Luna.

Cubriendo el escándalo, el notero de Intrusos cerró la nota destacando el número de efectivos policiales que acudieron al lugar, para brindarle protección al cirujano, acusado de mala praxis.

“3 patrulleros y 5 efectivos policiales en Florida, ocupándose de esta situación”, cerró Gonzalo Vázquez.