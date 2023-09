Nostálgica, Mariana Brey posteó en Instagram una foto mega retro que la muestra de adolescente, en traje de baño, posando relajada. Junto a la imagen, le habló con inmensa ternura a esa adolescente soñadora que fue y se mostró muy orgullosa de sí misma por lo que alcanzó.

“Hoy me reencontré con mi niña… Esa que fui y la que me acompaña todos los días. La que vive en mí. La que se enoja. la caprichosa, la que no sabe manejar algunos momentos. La que se arrepiente. La atrevida y la lanzada. La que vuelve a confiar en las posibilidades de la vida”, expresó, a corazón abierto.

“Hoy me reencontré con mi niña… Esa que fui y la que me acompaña todos los días. La que vive en mí”.

“La abrazo, la cuido, le agradezco y también la perdono. La felicito por las elecciones tomadas, las que fueron acertadas, y las que la llevaron a cometer errores, pues de ellos también aprendí. La que está aprendiendo a valorar cada instante vivido”, cerró, muy dulce consigo misma.

EL CONSEJO DE MARIANA BREY A EDITH HERMIDA SOBRE LAS RELACIONES TRAS UNA SEPARACIÓN

“Beto, si vos no vas a estar con Edith, largala”, bromeó Rodrigo Lussich, que agregó: “El muchacho demandaba, y Edith está con mucho trabajo, con la gira, con el teatro, con la tele, no tiene tiempo para nada”.

“Y además, logró soltar al ex anterior, a ‘Batata’, que le costó sacarlo de la casa como dos años; entonces ahora no va a entrar cualquiera”, recordó Rodrigo mientras Mariana Brey, que también se separó el año pasado, lanzó un consejo que hizo eco entre sus compañeros.

“Una buena relación es una vez cada tres o cuatro días”, dijo, y ante la aprobación de sus pares, retrucó: “Una vez cada tres, cuatro días… Ya está. Si no, no se puede vivir”. La experiencia al servicio de los otros.