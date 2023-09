Al mismo tiempo que Daniela Celis confirmaba que está embarazada de gemelos con Thiago Medina, aclaraba que por ahora está conviviendo con su querida hermana, Mara, en su casa.

Ni bien la exparticipante de Gran Hermano 2022 anunció que está transitando la dulce espera con su pareja, comenzó a compartir el día a día de su gestación desde la casa de su hermana.

En las imágenes, se puede ver que cada una de las paredes de las habitaciones de la propiedad está pintada de un color diferente. El cuarto, de violeta, el living, de rojo, y donde se encuentra el vestidor, hay ladrillos a la vista.

Lo que más dejó ver Dani es donde guarda la ropa, totalmente a la vista, y su habitación, en donde tiene una cama con respaldo simil cuero color negro y un gancho para colgar las carteras. ¡Muy linda!

¿A QUIÉN LLAMÓ DANIELA CELIS CUANDO SE ENTERÓ DE QUE ESTABA EMBARAZADA?

“En ese momento estaba sola… Agarré el celular y, entre lágrimas y emoción, la llamé a mi hermana Mara para contarle lo que me estaba pasando porque no aguanté a que nos encontráramos para decírselo… E inmediatamente sentí la contención de ella porque ya es mamá de mi ahijado”.

“Sabía que iba a tener el apoyo y las palabras justas que necesitaba escuchar en ese momento. Además, mi hermana trabaja conmigo, entonces entendía a lo que me iba a enfrentar o lo que me esperaba, y ella sabía todo lo que me estaba pasando por la cabeza en ese momento”, cerró, muy cariñosa con Mara.