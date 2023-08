Al mejor estilo “argento”, María Becerra defendió a Shakira de las absurdas críticas que recibió por repetir ropa, en un reel que subió a su red social.

En nota con el conductor colombiano Enrique Santos, María reaccionó sin filtros al enterarse en plena nota que su colega estaba siendo cuestionada por usar la misma blusa.

“A Shakira la están criticando. Dicen que repitió ropa”, le dijo el conductor radial en iHeartRadio.

Con la autenticidad que la caracteriza, Becerra respondió: “¡Mentira! ¿Jodeme que la critican? Yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja. ¿Me estás cargando? La put... Pero ¡dejame de joder!”.

“¡Dejame de joder! Si vos usás usas las medias hasta que le salen agujeros. Tenés la tanga con todo el elástico flojo”.

“Yo tengo un vestidor, ponele que será como esta habitación el vestidor. Es bastante grande. A mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto que una dice ‘pará, se me está estallando el vestidor’. No voy a hacer otra habitación”, argumentó La nena de Argentina.

DESOPILANTE DEFENSA DE MARÍA BECERRA A SHAKIRA

Defensora de utilizar la ropa hasta que la prenda pierda utilidad, María Becerra continuó, indignada por las críticas a Shakira: “La ropa tiene un uso. ¿Estás loco? ¿Cómo no la voy a volver a usar? La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia”.

Celebrando la réplica “argenta” de María, Enrique Santos le hizo un especial pedido a la artista: “Y me encanta como tú lo dijiste. Ayúdame a decirlo, para esta gente que está fastidiando a Shakira. ¿Cómo es? ¡Dejame de joder”.

Con picardía, María Becerra lo dio todo y más: “¡Dejame de joder! Dejame de joder un poquito. Si vos usás usas las medias hasta que le salen agujeros. No te hagás el otro, que tenés la tanga con todo el elástico flojo. Por favor te pido”.