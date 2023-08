En Implacables suelen hacer muchas referencias al mundo teatral y, en este sentido, Susana Roccasalvo suele deslizar uno o dos consejos que los directores suelen tomar de buen grado en las entrevistas, aunque a la mamá de Julieta Poggio no le parece así.

Este sábado Gustavo Méndez contó que fue a ver Coqueluche, la obra que dirige José María Muscari y en la que participa la ex Gran Hermano junto a un gran elenco, y se llevó un trago amargo cuando se dio cuenta que se había sentado al lado de la mamá de la ex Gran Hermano.

Julieta Poggio y su mamá Patricia Destefani (Foto: Instagram @patodestefani)

“Justo me tocó sentarme al lado de la mamá de Julieta y le digo ‘Hola, ¿cómo le va?’ de manera respetuosa, me presento y le digo que soy periodista y trabajo en Implacables con Susana Roccasalvo, y se puso medio seria”, relató el panelista.

SUSANA ROCCASALVO LE RESPONDIÓ A LA MAMÁ DE JULIETA POGGIO

“Me dijo ‘Ah, sí. Sé que en el programa de Susana la criticaron’. Yo le dije que no fue así, sino que se sugirió algo que le podría venir muy bien a la hora de trabajar, que tiene talento, formación actoral y mucho baile. Pero sentí que no le cayó muy bien”, agregó Méndez.

La cara de Susana se transformó y decidió hacer un descargo abierto ahí mismo. “Bueh… Le voy mandar un mensaje a la señora porque nosotros no somos la mamá de todos ni la tía, ni nada, Yo hice una observación porque tengo un buen oído para las voces”, comenzó.

“Gracias a mi observación, el director me agradeció (y Julieta) está con foniatra porque tiene un tema en la voz que habitualmente una persona que no lo necesita lo puede tener toda la vida, pero alguien del teatro tiene que tener una voz con proyección”, agregó.

“Mi querida señora, acá estamos para sumar y aportar. Los mimos y loa brazos quedan para las familias. Gracias a Dios, se me escuchó y me lo agradeció el director de la obra, le mando un cariño y Dios quiera que cuando vaya a ver a su hija pueda felicitarla, y si no, diré lo que me parece”, siguió Susana,

“Y le voy a decir algo: Muscari, los Rottemberg, son gente muy amiga mía, gente que yo quiero mucho, entonces no es que me voy a tirar contra un producto. Pero ellos saben muy bien que, si tengo que decir la verdad, no hay amigo que valga”, cerró la conductora.

