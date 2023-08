José María Muscari habló son Socios del Espectáculo sobre los dichos de Pepe Cibrián en contra de Julieta Poggio y dejó en claro su postura.

“Me encanta Julieta, es alguien que elegí con mucha convicción, hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer Coqueluche”, dijo el director teatral.

Luego, continuó: “No la hacía porque no encontraba a la protagonista ideal y cuando la decubrí a Julieta me di cuenta que tenía un ángel particular”.

José María Muscari y Julieta Poggio hablaron con Socios del Espectáculo.

“¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? Otro oro más a lo no dorado”, había dicho Cibrián sobre Poggio en redes sociales.

JOSÉ MARÍA MUSCARI, DURO CON PEPE CIBRIÁN

José María Muscari apuntó contra Pepe Cibrián por criticar a Julieta Poggio. “Yo no tengo ningún tipo de prejuicios y no me gustan porque nos achatan”.

“Es muy difícil encontrar a alguien de 20 años que tenga la popularidad y la altura para estar protagonizando la calle Corrientes, todo eso lo tiene ella”, cerró en diálogo con Socios del Espectáculo.