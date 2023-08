La estrategia que Roberto García Moritán utilizó para enamorar a Pampita es bastante exótica, pero funcionó de manera magistral pese a los reparos iniciales de la madre de Anita.

“Le pidió el teléfono a una de mis mejores amigas, que no me iba a recomendar cualquier cosa”, contó la jurado del Bailando 2023 en Noche al Dente.

Hasta ahí nada del otro mundo, pero fue la forma de encarar del empresario gastronómico la que sorprendió a Pampita. “Empezamos a hablar por Instagram. Él estaba de viaje en Perú, y me mandaba fotos de comida peruana, una cosa rarísima”.

“Estaba en uno de los restaurantes más ricos del mundo y me decía ‘acá te voy a traer’. Pero a mí no me parecía muy sexy que me mande fotos de comida”, exclamó.

Obvio, Pampita valoró el ingenio seductor de Roberto García Moritán: “¡Pero esa cosa exótica también estuvo buena! No me mandaba selfies, sino fotos de lugares, comidas, cosas que quería compartir conmigo”.

EL POLÉMICO REGALO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN A PAMPITA EN SU PRIMERA CITA

Por otra parte, Pampita reconoció que la primera cita con Roberto García Moritán fue en su propia casa, donde el político llegó con un particular obsequio.

“Llegó con una caja y entre las cosas que tenía había espuma de baño”, enfatizó.

“¡Qué fe que se tenía! Una autoestima…”, cerró Pampita sobre la actitud de su marido.