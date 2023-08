Fiel usuario a las redes sociales, Ángel de Brito respondió las consultas de sus seguidores y fue contundente al referirse a la flamante carrera de Eugenia “la China” Suárez como cantante, a poco de lanzar su último tema “Ay, ay, ay”.

“La nueva canción de la China, ¿es dedicada a Rusherking?”, quiso saber un usuario. A lo que el conductor de LAM respondió sin filtro: “No escucho esa ‘música’”, atinó a decir, deslizando un poco de ironía en su mensaje.

“Re pesada la China sacando canciones, da re despechada!”, fue otro comentario que el periodista no pasó por alto. Y una vez más, dio que hablar con su filoso análisis: “Está de moda el chimento canción”, lanzó. Y cerró, tajante: “No vienen más Charlys, ni Gustavos. Producen mediocre y se creen mil”.

Foto: Captura de Instagram Stories

LAS DULCES PALABRAS DE NICO CABRÉ DEDICADAS A LA CHINA SUÁREZ

Una vez más, Nicolás Cabré dejó en claro la gran relación que mantiene con Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a su pequeña, Rufina, de 10 años.

“Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos (con la China). Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino. Me da mucha alegría que así sea”, remarcó el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a cómo logra con la China dividir su tiempo entre sus proyectos laborales y la crianza de su niña, Cabré detalló: “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué, y lo comparte y lo vive con nosotros. Entiende que es un poco así”.

“Me sorprende las cosas que ve Rufi, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene, sobre todo. Es el amor de mi vida”.

Por último, el entrevistado cerró con unas profundas palabras para su hija: “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice. No me sorprende cómo es, me enseña mucho. Sí me sorprende las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene, sobre todo. Es el amor de mi vida”.