A pocas semanas de que terminaran las grabaciones de MasterChef, la conductora del ciclo, Wanda Nara, volvió a instalarse con Mauro Icardi y sus hijos en Estambul.

Todavía en shock por el diagnóstico que recibió y cumpliendo al pie de la letra el tratamiento que le recomendaron los médicos, Wanda charló con sus seguidores argentinos a través de sus stories de Instagram.

“¿Planeás actuar en una serie de TV turca? Nos encantaría verte en las pantallas”, le dijeron. “Me llegaron propuestas, ya les contaré...”, respondió Wanda, enigmática.

Acto seguido, una persona le comentó: “Te extrañamos en la TV”. “Vuelvo”, sentenció Nara, contundente, anunciando su pronta vuelta a la pantalla. ¡Con todo!

KENNYS PALACIOS CONTÓ CÓMO SON LOS DÍAS DE WANDA NARA

Luego de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara –motivo por el cual recurrió a las redes para ponerle punto final a las especulaciones y contar en primera persona cómo está- Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

“Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres no ahondar en detalles sobre este tema.

