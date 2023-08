Una vez más, Nicolás Cabré dejó en claro la gran relación que mantiene con Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a su pequeña, Rufina, de 10 años.

“Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos (con la China). Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino. Me da mucha alegría que así sea”, remarcó el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos (con la China). Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino”.

En cuanto a cómo logra con la China dividir su tiempo entre sus proyectos laborales y la crianza de su niña, Cabré detalló: “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué, y lo comparte y lo vive con nosotros. Entiende que es un poco así”.

“Me sorprende las cosas que ve Rufi, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”.

Por último, el entrevistado cerró con unas profundas palabras para su hija: “La disfruto, me vuela la cabeza la personita que es, lo buena que es, las cosas que dice. No me sorprende cómo es, me enseña mucho. Sí me sorprende las cosas que ve, las cosas que me comenta, me gusta la mirada que tiene sobre todo. Es el amor de mi vida”.

EL DULCE SALUDO DE CHINA SUÁREZ A RUFINA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS Y LA REACCIÓN DE NICOLÁS CABRÉ

En medio de la felicidad que vive por festejar un nuevo cumpleaños de Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, Eugenia “la China” Suárez compartió un dulce posteo en las redes con fotos inéditas de su hija mayor que celebró sus 10 añitos.

“10 años atrás, nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo. La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa”, comenzó diciendo Eugenia en su cuenta personal de Instagram, acompañando sus palabras con varias fotografías.

“10 años atrás, nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo. La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa”.

“Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura”, agregó, despertando todo tipo de repercusiones entre sus amigos famosos, familiares y seguidores que siguen el día a día en la vida de la actriz y cantante.

Por su parte, Cabré –quien también homenajeó a la niña con más imágenes de ella- respondió la publicación con unas sentidas líneas: “Me acuerdo de esa foto como si fuese ayer”, cerró, con un emoji de un corazoncito rojo.