El viernes por la mañana murió Chico Novarro a sus 88 años, y a un mes de cumplir los 89.

“Se fue mi papá, hermoso y amado”, tuiteó Pablo Novak, hijo de quien en realidad se llamaba Bernardo Mitnik.

El artista tuvo su despegue triunfal a través de El club del Clan, al igual que Ramón Palito Ortega.

EL SALUDO DE JULIETA NOVARRO A SU PAPÁ EN EL DÍA DEL PADRE

Tan solo dos meses atrás, Julieta Novarro, la mejor amiga de Pampita, había realizado un cariñoso posteo dedicado a Chico Novarro por el Día del Padre.

“Me tocó un papá compañero, dulce, sensible, empático. Me tocó un papá artista”.

“Un papá que escribe con el alma, un papá soñador, conectado siempre con las cosas simples de la vida que al final son las que verdaderamente importan”, había elogiado Julieta a Chico Novarro, su papá.