En medio del fuerte rumor de romance que revolotea cerca de Marcelo Mazzarello y Viviana Canosa, el actor reveló que le mandó un mensaje a la conductora. Además, comentó que también charló con su pareja, Flor Argento, a quien la sorprendió la versión de affaire entre su marido y Canosa.

“Fue un chiste, sé que hubo un pase entre Viviana y Yanina, hicieron algún chiste al respecto y no terminaron de decir eso que me llamaron distintos periodistas. También, me llamó Flor, mi mujer... Vos hablaste con ella también, nos sorprendió tanto como le sorprendió a todo el mundo”, comentó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, contó que el rumor le da risa. “Nosotros estamos muy tranquilos, estamos hace mucho tiempo juntos, sabemos que estas cosas pueden pasar, lo tomamos con humor y aparte Viviana es una amiga, obviamente al día siguiente le envié un mensaje”, sentenció, sin preocuparse al respecto.

¿QUÉ SE DIJERON MAZZARELLO Y CANOSA EN LA CHARLA TRAS EL RUMOR DE AFFAIRE?

“A la semana siguiente de hablar me invitó a su programa, le escribí la palabra ‘sorpresa’ y ahí me contó lo que había pasado, nos reímos juntos”, añadió Marcelo, entre risas.

Y se despidió revelando qué le contestó Canosa. “Viviana me dijo que son pavadas, me contó lo del pase, me dijo que en el programa habían dicho cualquier cosa; me dijo que le pida disculpas a Flor, a mi mujer, por lo que había sucedido, somos amigos y no pasó nada”, sentenció, tranquilo.