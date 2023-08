En medio de la emoción que se vivió en la nueva edición de Un Sol para los Chicos, el evento organizado por UNICEF y eltrece para ayudar a niños y niñas de todas partes del mundo, Rusherking dijo presente en el escenario y despertó la ovación del público en vivo.

El cantante abrió el show con Perfecta, el tema que le había dedicado a Eugenia “la China” Suárez cuando estaban en pareja, y con quien también había protagonizado el videoclip, y dejó en claro que no tiene conflictos a la hora de elegir su famoso hit para que sea parte de su repertorio, pese a la ruptura del noviazgo.

Además, el músico le cumplió el sueño a una niña que apareció entre la tribuna con un cartel que rezaba “Rusher, ¿te sacás una foto conmigo?”. Fue entonces que ante la atenta mirada de Gabriela Sobrado y Pampito, la niña puso acercarse hasta donde estaba el artista para abrazarlo, en medio de las lágrimas de emoción, y poder retartar el inolvidable momento.

Así hablaba China Suárez, a tres semanas de anunciar su separación de Rusherking

A menos de un mes de anunciar su separación de Rusherking –a un año de comenzar su historia de amor- Eugenia “la China” Suárez hizo un vivo de Instagram donde respondió las consultas de sus seguidores y volcó sus sentimientos sin tapujos.

Atenta a las constantes preguntas sobre qué pasó con el cantante, la China fue contundente al descartar cualquier versión de discusión con su ex: “No me peleé, me separé”, remarcó, con la compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa.

Asimismo, Eugenia no le esquivó a aquellos comentarios que quisieron ahondar en qué siente por el músico: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, aclaró, sin vueltas sobre sus sentimientos.

A comiezos de abril, China había dado a conocer la ruptura con Rusherking con un profundo posteo que subió a las redes: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó diciendo.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión es muy dolorosa para los protagonistas de esta historia.

“Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la China, a corazón abierto y visiblemente triste por este presente sentimental, pese a que días después, optó por eliminar su publicación.