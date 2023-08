Rusherking sorprendió a sus seguidores de Instagram al postear un video bailando su último tema de cuarteto, una colaboración con Ulises Bueno y Big One. Picantes, sus fans creen que la parte que eligió bailar y cantar podría estar dedicada a su expareja, China Suárez.

El artista se mostró bailando cuarteto a orillas del mar, mientras se filmaba a sí mismo con la cámara frontal de su celular, y cantó con pasión una estrofa de su tema que no pasó desapercibida para sus más fieles fanáticos y seguidores.

“Miénteme pero no me hagas sufrir, que todavía yo te quiero aunque no me seguís... Miénteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui”.

“Miénteme pero no me hagas sufrir, que todavía yo te quiero aunque no me seguís... Miénteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui”, expresó, ¿teléfono para China Suárez?

CHINA SUÁREZ DESCRIBIÓ A LAS MUJERES QUE LA “BARDEAN” EN REDES

China Suárez contó por qué cree que muchas mujeres la critican en Instagram.

“Te das cuenta de que es un reflejo de lo que le pasa a cada uno. Tal vez, la mujer que me está bardeando estuvo casada toda la vida y no salió. Solo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona”, sentenció China, admitiendo que la critican mucho por viajar sola por trabajo.

“Viajás sola por laburo y te dicen: ‘Che, ¿y tus hijos?’ Yo ya contesto: ‘Los dejé encerrados con llave en el baño una semanita y vuelvo’. Antes reaccionaba, pero llega un momento en que no podés vivir peleándote con todo el mundo”, cerró, más tranquila.