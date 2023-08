Este miércoles, Guido Kaczka presentó en Los 8 escalones de los 3 millones a Pablo Chacón, un guía de perros antinarcóticos que opera en la Aduana, y que reveló que se anotó casi 400 veces a raíz de un “error técnico”, justo antes de ganar el concurso.

“Pablo Chacón, ¿que es guía de canes antinarcóticos en la Aduana?”, lo presentó Guido, fiel a su estilo. “Sí Guido, trabajo con un Golden retriever, tiene 9 años, se llama Atila”, dijo el participante, ante lo cual el conductor quiso saber si el can puede “oler la droga”.

“Droga y dólares”, reveló Pablo, lo que generó sorpresa en Guido respecto a la moneda extranjera. Pablo contó que el perro es capaz de detectar un solo billete de dólar, algo que le pasó en algún que otro operativo.

PABLO CONTÓ ALGUNAS DE LAS ANÉCDOTAS MÁS INCREÍBLES DE SU TRABAJO COMO GUÍA DE PERROS

“O sea, droga o dólares ladra fuerte”. “Rasca el lugar en donde percibe el olor. El perro rasca”, aclaró el participante, que contó que el perro no señala a las personas, sino que lo hace con cargas y equipajes.

Pablo Chacón, participante de Los 8 escalones de los 3 millones (foto: captura eltrece)

Además, Pablo contó que el perro Atila tiene dos formas de detección: activa y pasiva. “La pasiva es cuando se sienta tras detectar, por ejemplo, bombas; y lo que es activa va más para el marcado de lo que es droga. Nosotros estamos entrenados para determinar cualquier comportamiento atípico del perro”, contó.

“No solo por si le atrae, sino también por si le repele”, agregó, y explicó que hay traficantes que rocían el contrabando con orina de león para espantar a los perros. “Vos lo ves, y el perro no se te acerca, y le indicás que se acerque, y el perro no quiere; y ahí se despierta una curiosidad y en la viveza y observación de tu perro”, concluyó.

PABLO CONTÓ CÓMO FUE QUE SE ANOTÓ CASI 400 VECES PARA CONCURSAR EN LOS 8 ESCALONES

“Y te debes encariñar”, apostó Kaczka, a lo que Pablo reconoció: “Sí, lo amo con toda el alma”, dijo y contó que con el premio quiere ayudar a una ONG protectora de animales que rescata animales en Rosario (Los rescataditos de Manu).

“¿Y te anotaste casi 400 veces?”, leyó Guido, sorprendido. “Sí, el tema es que me anotaba y no me salía el formulario de preguntas en ese momento. Digo ‘Debo estar haciendo algo mal. Me fijo con otro navegador, cambiaba el navegador, nada’”, recordó Pablo.

Pablo Chacón, participante de Los 8 escalones de los 3 millones (foto: captura eltrece)

“Me cargué un montón de veces con el formulario viejo: en una noche me debo haber cargado 80 veces. Y después salió el formulario nuevo”, terminó de explicar Pablo, que terminó ganando con una pregunta de Pampita sus primeros tres millones de pesos ya que volverá este jueves a competir por el doble de premio.

