Luego de conocerse las últimas novedades sobre el delicado estado de salud que atraviesa Silvina Luna por estas horas, Marixa Balli se mostró muy conmovida y hasta las lágrimas mientras estaban hablando del tema en LAM.

Indagada por Yanina Latorre (que está reemplazando en la conducción a Ángel de Brito mientras está de vacaciones) sobre cuál era el motivo de su llanto, la angelita se sinceró en vivo: “No puedo hablar”, atinó a decir, con la voz quebrada.

“Me da mucha pena que, por una cirugía, por un conch…, una chica tan joven esté transitando esta situación”, agregó, haciendo responsable a la operación estética que le realizó Aníbal Lotocki (por el que fue llevado a juicio por ella y varias pacientes más) a la modelo.

Por último, Marixa se refirió a los detalles que dio a conocer el hermano de Silvina, Ezequiel: “Un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor. No éramos amigas, pero no entiendo como un cirujano puede hacer esto con alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor. No entiendo a la Justicia”.

Silvina Luna, en estado crítico

Luego de que se conociera que en las últimas horas empeoró la salud de Silvina Luna, motivo por el cual decidieron que regresara a terapia intensiva del Hospital Italiano donde permanece internada desde hace casi 3 meses, Yanina Latorre dio detalles de las últimas novedades que compartió el hermano de la modelo, Ezequiel, en un mensaje que le envió a Ángel de Brito.

“Yo voy a contar exactamente lo que el hermano de Silvina le contó a Ángel, que es la verdad de lo que está pasando ahora, en este momento, con su salud”, comenzó diciendo Yanina, quien está reemplazando a De Brito en sus vacaciones.

“‘A Silvina la van a volver a intubar. Lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva y ya no está reaccionando a los tratamientos’”, agregó, dejando en claro que el cuadro que venía presentado la joven tuvo en fuerte retroceso en estas horas.

“Silvina está muy debil, su estado empeoró y es muy crítico. Está muy delicada’. Eso es todo lo que contaron y es una situación muy complicada. Está con una sonda, en terapia, con atrofia muscular, agua en los pulmones y está sedada. Están esperando el momento para ponerle el respirador. La están alimentando con sonda y el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, cerró Yanina.