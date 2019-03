La viuda de Emilio Disi habló del supuesto romance prohibido del actor con Iliana Calabró: "Él me lo confesó"

Un verdadero escándalo estalló en los medios y todo indica que terminará en Tribunales. Carlos Monti conto en Pamela a la Tarde que Emilio Disi (cuyo primer aniversario de su muerte se cumplió el 14 de marzo pasado) tuvo una relación prohibida con Iliana Calabró, según le refirió la propia viuda del actor, Elvira.

La periodista Karina Iavícoli habló con la mujer y refirió sus palabras en Los Ángeles de la Mañana. “Ella se la agarró con Emilio; les cuento lo que me dijo”, comenzó la panelista.

"Siempre fue motivo de discusión en nuestro matrimonio, yo lo perdoné. Todos lo sabían. Por supuesto, yo fui la última en enterarme como la cornuda". G-plus

"Es verdad, Emilio me lo confesó hace tres años. Siempre me lo había negado. Siempre fue motivo de discusión en nuestro matrimonio, yo lo perdoné. Siempre saltaba el tema en la discusión. A Emilio no le gustaba Iliana como actriz y por mi insistencia le dio trabajo. Todos lo sabían. Por supuesto, yo fui la última en enterarme como la cornuda”, fueron las fuertes palabras que Elvira le dijo a la periodista.

Luego, Iavícoli contó más detalles de su conversación. “Ella me dice que eran amigas, que durante 15 años fueron a cenar juntos. Ella dice que Iliana esperaba que separara para tener algo con Emilio. Esto se lo dijo él, supuestamente”, comentó la “angelita”.

Finalmente, la periodista relató un escandaloso episodio ocurrido en un homenaje a a Disi. “Iliana la va a saludar y Elvira la agarra y le dice ‘¿con qué cara me venís a dar un beso? Vos sabés muy bien por qué te lo digo. Salí de acá, ¿o querés que le cuente a todos lo que hiciste con mi marido?”, relató.