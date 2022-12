Tomás Holder se separó de su novia tras salir de Gran Hermano y su madre fulminó a su ex

Gisela Gordillo, la madre del exparticipante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder, no solo confirmó la separación de su hijo de Paula Balbi, también fulminó a la joven.

"¿Es cierto que tu hijo se separó de la novia?", le preguntó Juan Etchegoyen en Mitre Live a la mamá de Holder.

Sin rodeos, la señora respondió: "Es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo".

En ese marco, y muy picante, Gordillo disparó: "Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre".

EL ENOJO DE LA MADRE DE TOMÁS HOLDER CON PAULA BALDI

Sin filtros, la madre del exparticipante de Gran Hermano 2022 contó su enojo con Paula Baldi, con quien tuvo un distante y tenso vínculo durante el noviazgo con su hijo Tomás.

"Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea. Si él la elige para el resto de su vida, problema de él. Yo no quiero que nadie lo esté manipulando", finalizó Gisela Gordillo, durísima con la exnovia de Holder.