Susana Giménez reveló cuál fue el costoso medicamento que le dieron cuando tuvo covid: "Fueron inyecciones caras y fuertes"

Recién llegada a Argentina tras haber estado instalada en Uruguay durante varios meses, Susana Giménez charló con Telefe Noticias y ante las repercusiones que tuvieron sus dichos les reveló a sus seguidores cuál fue el costoso medicamento que le dieron cuando tuvo covid.

A través de sus stories de Instagram, la conductora dio el nombre del anticuerpo monoclonal que le suministraron ni bien tuvieron que internarla en Punta del Este por las complicaciones que derivaron de su neumonía bilateral.

"Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía covid, que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab", escribió.

Sin embargo, se despidió haciéndoles a sus seguidores una advertencia.

"Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos e instancias del coronavirus", aclaró.

"Me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron, en realidad, dos inyecciones muy impresionantes, muy fuertes y muy caras que las consiguieron en el sanatorio, en el Cantegril, y me las pusieron", había contado en su ida y vuelta con el noticiero.

Ya en LAM (eltrece) habían revelado el nombre del tratamiento con anticuerpos monoclonales (MAb) que habían comenzado a darle y que tendría un valor de 2850 dólares.