El sorpresivo anuncio de Justin Bieber: abandonará la música temporalmente

Es uno de los cantantes más exitosos del mundo y sus shows generan furor entre sus fanáticos. Sin embargo y luego de dar algunas pistas en las redes, Justin Bieber (25) sorprendió con un anuncio en Instagram.

"He leído un montón de sus mensajes diciendo que quieren un álbum. He hecho giras durante toda mi adolescencia y mis primeros veintitantos, y me he dado cuenta y quizá ustedes también, de que era infeliz en la última gira y de que no me merezco eso ni ustedes tampoco, que pagan dinero para ver un concierto enérgico y divertido y yo era emocionalmente incapaz de darles eso hacia el final de la gira", comenzó diciendo el artista.

"He estado buscando, intentando, haciendo 'prueba y error' como hacemos todos, y ahora estoy concentrado en reparar de raíz algunos de los problemas profundos que tengo y que todos tenemos, para no derrumbarme, para poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser". G-plus

Luego, despertó rumores sobre la posibilidad de que su mujer, Hailey Baldwin (22) -con quien se casó en septiembre pasado- este embarazada o con el deseo latente de agrandar la familia: "He estado buscando, intentando, haciendo 'prueba y error' como hacemos todos, y ahora estoy concentrado en reparar de raíz algunos de los problemas profundos que tengo y que todos tenemos, para no derrumbarme, para poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser".

"La música es muy importante para mí, pero nada lo es más que mi familia y mi salud. Volveré con un álbum increíble tan pronto como sea posible. Mi rollo es innegable y lo que me mueve no puede describirse; su amor es supernatural, su gracia es fidedigna... La cima es donde vivo haga música o no. Pero volveré con determinación, créanme", cerró, ante la lluvia de likes y comentarios de sus seguidores.